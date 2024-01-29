Kanarya Adaları'na 3 günde 1000'den fazla kaçak göçmen giriş yaptı

Kanarya Adaları'na son 72 saatte Kuzey Afrika kıyılarından 1000'den fazla düzensiz göçmen ulaştığı ve bunlardan 6'sının yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanarya Adaları özerk yönetimi, Sahil Güvenlik Kurumu ve Kızıl Haç yetkilileri, İspanyol basınına yaptıkları açıklamalarda, 26-29 Ocak tarihleri arasında El Hierro, Tenerife ve Büyük Kanarya adalarına 11 tekneyle 1000'den fazla düzensiz göçmenin geldiğini bildirdi.





Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerden 6'sı yolculuk esnasında öldü ve Kanarya Adaları'nda toprağa verildi. Düzensiz göçmenler içinde kadın ve çocuklar da vardı.

Kuzey Afrika'dan yasa dışı yolla Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı 2023'te rekor kırarak 39 bin 910'a ulaştı. Bu yıl başından beri de Kanarya Adaları'na 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi.