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Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi

Son 24 saatte Kanarya Adaları'na 12 tekneyle 800'den fazla göçmen ulaştı, düzensiz göç akını artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:56
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını Devam Ediyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları, Kuzey Afrika çıkışlı düzensiz göçmen akınında son günlerde artış gösteriyor. Son 24 saat içerisinde, adalara düzensiz göçmenlerin bulunduğu 12 tekne ulaştı. Bu teknelerle birlikte, 800'den fazla göçmen adalara ayak bastı.

Göçmenler ve Yaşanan Trajedi

Kanarya Adaları özerk yönetimi Acil Yardım ve Sahil Güvenlik kurumlarının verdiği bilgilere göre, gelen göçmenlerin arasında kadın ve çocukların da yer aldığı bildirildi. Ancak, bu yolculuğun zorluğu maalesef bir can kaybına sebep oldu; yolculuk sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yılın İlk Çeyreği ve Artan Düzensiz Göçmen Sayısı

Ocak ayından bugüne kadar, Kanarya Adaları'na 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında adalara 46 bin 843 göçmen girdi. Kanarya Adaları, son yıllarda Avrupa'ya açılan en popüler göç yollarından biri haline geldi.

Merkezi Hükümet ve Avrupa Birliği'ne Çağrılar

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, bu durumu göz önünde bulundurarak merkezi hükümete ve Avrupa Birliği'ne acil önlem alınması için sürekli çağrılarda bulunmakta. Göçmen akınının kontrol altına alınması için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmakta.

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