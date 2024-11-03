Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Girişi

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları'nın, Lanzarote ve El Hierro bölgelerine 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen göçmen akını dikkat çekti. Bu iki gün içerisinde toplam 13 tekneyle birlikte 841 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Sahil Güvenlik kurumunun yaptığı açıklamaya göre, bu düzensiz göçmenler El Hierro ve Lanzarote adalarına 40 ve 110 kişilik gruplar halinde ulaştı. Ekipler, göçmenlerin güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasına yardımcı oldu.

Düzensiz Göçmenlerin Dağılımı

Gelen göçmenler arasında 73 kadın ve 31 çocuğun bulunduğu kaydedildi. Kuzey ve orta Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış, Kanarya Adaları'nın bu yıl en fazla göçmen alan bölge haline gelmesine neden oldu.

Yılın İlk Dokuz Ayındaki Veriler

Geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı bu yıl %105,7 oranında artış gösterdi. 2023'ün ilk dokuz ayında 30 bin 808 düzensiz göçmenin ulaştığı belirtildi. Bu rakam, geçmiş yıla oranla oldukça yüksek bir artış anlamına geliyor.