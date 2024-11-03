DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.455,09 1,59%

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

1-2 Kasım tarihlerinde Kanarya Adaları'na 13 tekneyle toplam 841 düzensiz göçmen ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:05
Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Girişi

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları'nın, Lanzarote ve El Hierro bölgelerine 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenen göçmen akını dikkat çekti. Bu iki gün içerisinde toplam 13 tekneyle birlikte 841 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Sahil Güvenlik kurumunun yaptığı açıklamaya göre, bu düzensiz göçmenler El Hierro ve Lanzarote adalarına 40 ve 110 kişilik gruplar halinde ulaştı. Ekipler, göçmenlerin güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasına yardımcı oldu.

Düzensiz Göçmenlerin Dağılımı

Gelen göçmenler arasında 73 kadın ve 31 çocuğun bulunduğu kaydedildi. Kuzey ve orta Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış, Kanarya Adaları'nın bu yıl en fazla göçmen alan bölge haline gelmesine neden oldu.

Yılın İlk Dokuz Ayındaki Veriler

Geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı bu yıl %105,7 oranında artış gösterdi. 2023'ün ilk dokuz ayında 30 bin 808 düzensiz göçmenin ulaştığı belirtildi. Bu rakam, geçmiş yıla oranla oldukça yüksek bir artış anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu
2
Fukuşima Nükleer Santrali'nden Robotla Yakıt Numunesi Alındı
3
Bakan Göktaş, Sosyal Medya Temsilcilerini Şiddet İçeren İçerikler Hakkında Uyardı
4
İskenderun'daki İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
6
Hindistan Anayasa Mahkemesi, Hapishanelerdeki Kast Sistemini Anayasaya Aykırı Buldu
7
Muğla'daki Antik Kent Yakınında Yangın İhalesi Başarıyla Sonuçlandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor