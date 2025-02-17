Kanarya Adaları'na Son Haftada 1500 Düzensiz Göçmen Geldi

Kanarya Adaları'na son bir haftada 1500 düzensiz göçmen ulaştı. Sosyal tesislerde doluluk oranı yüzde yüzü aştı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:09
Kanarya Adaları'na Son Haftada 1500 Düzensiz Göçmen Geldi

Kanarya Adaları'na 1500 Düzensiz Göçmen Girişi

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları, son bir haftada 1500 düzensiz göçmen'in girişine ev sahipliği yaptı. Özerk yönetim hükümeti ve Sivil Yardım Kuruluşu tarafından yapılan açıklamalarda, El Hierro, Büyük Kanarya, Tenerife ve Lanzarote adalarına gelen göçmenlerin sayısının kaydedildiği ifade edildi.

Kuzey Afrika'dan Gelen Düzensiz Göçmenler

Son yıllarda İspanya'ya doğru yapılan düzensiz göçlerin en sık kullanılan güzergahlarından biri olan Kanarya Adaları'na, bu yıl 1 Ocak'tan itibaren toplam 6 bin 600 göçmen'in ulaştığı bildirildi. Ayrıca, Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Sosyal Tesislerdeki Sorunlar

Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenlerin barındığı sosyal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü aşmışken, reşit olmayan göçmenlerin diğer bölgelere dağıtılması ile ilgili sorunlar da giderek büyüyor. İspanyol basınına göre, mevcut durumda Kanarya Adaları'nda barınan refakatsiz göçmen çocuklarının yüzde 37’sinin bu yıl 18 yaşını dolduracağı belirtildi.

Gelecek Belirsizliği

Kanarya Adaları'ndaki mevcut durumda 5 bin 790 çocuk düzensiz göçmenden, 2 bin 157'sinin bu yıl 18 yaşını doldurması bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları, bu çocukların çoğu durumda yasal prosedürler tamamlanmadan bırakılacağını ifade ederek, mevcut vesayet sisteminin dışına çıkacaklarını kaydediyor.

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