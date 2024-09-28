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Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu

El Hierro açıklarında teknedeki 27 kişiden 9'u hayatını kaybetti, 50 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:31
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Kanarya Adaları'ndaki Tragedi

İspanya'nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları'nda, El Hierro açıklarında bir düzensiz göçmen teknesinin alabora olması sonucu trajik bir olay yaşandı. Tekne kazasında, 27 düzensiz göçmenden 9'unun cesedine ulaşıldığı, yaklaşık 50 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

Resmi haber ajansı EFE tarafından yayınlanan habere göre, olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Las Playas sahili açıklarında meydana gelen alabora olayının ardından İspanya Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 27 kişi kurtarıldı. Yetkililer, kurtarılanlardan ikisinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, teknede bulunan yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Olay, düzensiz göçmenlerin Atlantik Okyanusu'nu geçme çabaları sırasında karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Arama çalışmalarının durmaksızın sürdüğü ifade edildi.

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