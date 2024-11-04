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Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmenler Artıyor

Kanarya Adaları'na hafta sonu 2 bine yakın düzensiz göçmen ulaştı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:40
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmenler Artıyor

Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmenlerin Yüzde 105 Artışı

İspanya'nın en yoğun düzensiz göç aldığı bölgelerden biri olan Kanarya Adaları, geçtiğimiz hafta sonu önemli bir olay yaşadı. 1-3 Kasım tarihlerinde, 1949 düzensiz göçmen bölgeye ulaştı.

Kayıplar ve Kurtarma Operasyonları

Kızıl Haç yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 329'u çocuk ve 225'i kadın olmak üzere toplam 1949 düzensiz göçmen, 20 bot, 8 tekne ve 3 sürat motoruyla adalara geldi. Ancak bu yolculuk sırasında ne yazık ki 55 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarılan Hayatlar

Sahil Güvenlik ekipleri, Atlantik Okyanusu'nda üç haftadır seyir halindeki bir teknedeki 10 göçmeni kurtarmayı başardı. Bunun yanı sıra, 2 Kasım tarihinde 48 cesede ulaşmakla birlikte, farklı teknelerde 1 kadın ve 1 erkek göçmenin cesedi bulundu. En son ise, 3 Kasım'da Lanzarote açıklarında batan bir botta 17 kişi kurtarıldı ve 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yılın İlk Üç Çeyreğinde Rekor Artış

Kuzey ve orta Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısı bu yıl itibariyle rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 105'ten fazla artışla, 2024 yılı itibarıyla 33 binden fazla düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı.

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