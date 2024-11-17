Kandemir: CHP Tarafsız Değil, Yalanlarla Geçmişe Sarılıyor

Kandemir, Kocaeli İlçe Kongresi'nde Sert Eleştirilerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleşen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, CHP'nin geçmişten günümüze değişmediğini belirterek, "CHP hiç değişmedi. Şöyle tarihin yapraklarını karıştıralım, Meclis tutanaklarını okuyalım, gazete kupürlerinde göz gezdirelim, 50'lerde ne söylüyorlarsa bugün de aynı şeyi söylüyorlar. 60'larda hangi iftiraları atmışlarsa bugün de aynı iftiraları atıyorlar. Çünkü bunların meşrepleri, siyasal ahlaklarında yalan söylemek onların yüzü olmuş. Yüzleri kızarmaz," dedi.

AK Parti Gururu ve Birlik Mesajı

Kandemir, AK Parti'nin ülke genelinde bir birlik ve huzur sağladığını ifade ederek, "AK Parti teşkilatları içerisinde Kocaeli'nin müstesna bir yere sahip olduğunu" vurguladı. Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin milletin hikayesinin özeti olduğuna dikkat çekti.

Kandemir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da övgüyle andı ve "Keşke CHP'liler örnek alsa, yaptıklarına baksalar, ilham alsalar ama onlarda ne böyle bir akıl, ne böyle bir dert, ne de böyle bir samimiyet var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanını Tekrar Seçtirecekleri Mesajı

Kandemir, CHP’nin yalan söyleme alışkanlıklarına dair sert eleştirilerde bulundu. "Biz işimize bakacağız, bunlar ne kadar bizi ayağımızdan aşağıya çekmeye çalışırlarsa çalışsınlar. İlk genel seçimde, Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde birinci turda Cumhurbaşkanımızı bir kere daha Allah'ın izniyle seçtireceğiz" dedi.

Büyük Kongre ve Türkiye Yüzyılı

Kongre sürecinin Türkiye'de önemli bir ayağa kalkışa vesile olduğunu belirten Kandemir, yapılacak büyük kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi ilan edeceğini söyledi. "Türkiye Yüzyılı derken nasıl bir hayal kurduğumuzu, varmak istediğimiz menzilin ne olduğunu, bugüne kadar ki mücadelemizin nereye taşıyacağını dünyaya ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kandemir'in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve diğer partililer de kongrede yer aldı. Tek listeyle seçime giren Mecit Erdoğan, yeniden AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.