Kandil'de operasyon: Hava harekatı ile 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Kandil'de düzenlene hava harekatının ardından 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kandil'de operasyon: Hava harekatı ile 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edildiği belirtilirken bölgeye yapılan hava harekatı sonrası 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada terör ve terör örgütleri ile yapılan mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde süründürüleceğinin altı çizildi. 

 

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