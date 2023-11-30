Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem Oldu!

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı geldi. Adıyaman'da korkutan bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin Adıyaman'a bağlı Sincik ilçesinde 3,4 şiddetinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adıyaman'da Deprem Oldu!
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Kandilli Rasathanesi'nden deprem paylaşımı geldi. Bugün öğle saatlerine yaklaşırken 11.01 sularında Adıyaman'da deprem olduğu duyuruldu. Yerin 5.3 km altında gerçekleşen deprem yaklaşık 3,4 şiddetinde sallantıya yol açtı. Korku yaratan deprem Adıyaman'ın Sinci ilçesinde gerçekleşti. 

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