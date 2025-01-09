Kangal'da Hayvancılığa Adım Atan Berkan Karlankuş: 'Köy Hayatı Mükemmel'

“İzmir'de maliyet kontrol uzmanı olarak çalışıyordum. Bu iş, masabaşı işten bin kat daha iyi. Stressiz ve huzurlu bir hayat imkanı var” diyen Karlankuş, köydeki yaşamın zannedildiği gibi kötü olmadığını vurguladı ve “Mükemmel ve yaşanması gereken hayatlar” ifadesini kullandı.

Günlük İşleyiş ve Hayvan Bakımı

Karlankuş, her gün sabah 07.00'de kalktığını, hayvanların bakımını yaptıktan sonra sağım işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti. “İlk hedefimiz, kendi karnımızı doyurmadan hayvanların karnını doyurmak” diyerek, köy yaşamının rutinini özetledi.

Köy Ortamına Hızla Uyum Sağladı

Köyde geçirdiği süre zarfında uyum sağlamanın kısa sürdüğünü ifade eden Karlankuş, insanlardan olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi. “Okul öğretmenim, ‘oğlum seninle gurur duyuyorum’ dedi. Bu da bana huzur anlamında çok iyi geldi” dedi.

Hayvancılıkla Gelecek Hedefleri

Karlankuş, hayvancılıkta ilerlemeyi planladığını ve gelecekte evlenmesi durumunda çocuklarına daha güzel bir hayat sunmak istediğini söyledi.

‘Kibar Feyzo’ Filminden İlham Aldı

Hayvancılığa dönüş kararını alırken Kibar Feyzo filmindeki bir replikten ilham aldığını ifade eden Karlankuş, “Babamın evlenmem için kenara koyduğu parayla, ‘ö…üz alırız o parayla’ esprisini yaptım ve böyle bir yola girdik” şeklinde konuştu.

Berkan Karlankuş, büyükşehirlerdeki stresli yaşamı deneyimlemiş biri olarak, köyde üretim yapmanın önemine vurgu yaptı. “İmkanı olan herkesin gelip üretim yapması gerekiyor” diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirdi.

Doğup büyüdüğü İzmir'de şehir hayatından sıkılan 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesindeki köyüne dönerek, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp hayvancılığa başladı.

Doğup büyüdüğü İzmir'de şehir hayatından sıkılan 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesindeki köyüne dönerek, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp hayvancılığa başladı.