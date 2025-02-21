Kangal'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kangal ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:17
Kangal'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sivas'ın Kangal İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kangal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilçemize bağlı köylerden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı
2
Çorum'da Apartmana Silahlı Saldırı: Camlar Hasar Gördü
3
Gündem Özeti: 21 Şubat 2025
4
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
5
Antalya'da Traktör Kundaklayan Zanlı Kendine Zarar Verdi
6
Barselona Limanında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
İsrail Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu