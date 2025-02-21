Kangal'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Sivas'ın Kangal İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kangal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilçemize bağlı köylerden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.