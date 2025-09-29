Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı

12. Uluslararası Onkoloji Günleri etkinliğine katılan kanseri atlatmış üç genç kadın, yaşadıkları süreci paylaşarak aynı hastalıkla mücadele edenlere umut verdi. Etkinlik 26-28 Eylül tarihlerinde Muş'ta düzenlendi. Katılımcılar arasında İstanbullu Elif Bozkurt Gültekin (31), Sakaryalı Gamze Çırpanlı (24) ve Makedonya'dan gelen Behima Asan (26) yer aldı.

Elif Bozkurt Gültekin: Erken teşhisle atlatıldı

Gültekin, 22 yaşında göğsündeki ağrı nedeniyle doktora başvurduğunu ve ultrasonda kitle tespit edildiğini anlattı. Biyopsi sonucunda kanser teşhisi kondu. Ameliyat, kemoterapi, ışın tedavisi ve hormon ilaçları ile tedavi sürecini tamamladığını belirtti. Şu an ilaç kullanmıyor ve düzenli kontrollerine devam ediyor. Gültekin, etkinliklere dört yıldır katıldığını belirterek, süreçlerini paylaşmanın ve bilgi akışının çok anlamlı olduğunu söyledi. Erken teşhis hayat kurtarıyor, kadınların kitle hissettiğinde ihmal etmemesi ve tedavilerini geciktirmemesi gerektiğini vurguladı.

Gamze Çırpanlı: Genç yaşta tanı, hızlı müdahale

Çırpanlı, evde göğsünde bir kitle fark ettiğini ve biyopsi sonrası ikinci evre meme kanseri teşhisi konduğunu aktardı. Erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin daha kolay olduğunu ifade etti. 21 yaşında kansere yakalanacağını düşünmediğini belirten Çırpanlı, süreci atlattığını ve herkesi tarama yaptırmaya çağırdı: taramaya gitmek erken teşhiste belirleyici oluyor.

Behima Asan: Hayallerin peşinden gitmek motivasyon sağladı

Makedonya'da yaşayan Behima Asan, altı yıl önce lenf kanseri teşhisiyle karşılaştığını anlattı. Kanseri son evrede fark ettiğini, tedavisinin bir yıl sürdüğünü ve 25 yaşına iki gün kala hastalığı yendiğini söyledi. Doktorunun uyarısını hatırlatan Asan, yaşamını hayallerine odaklayarak sürdürdüğünü belirtti ve hastalara umut verdi. Hayallerimin peşinden gittim diyerek, moralin ve inancın tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Üç kadın ortak mesaj olarak erken teşhis, düzenli kontroller ve moral-motivasyonun önemine dikkat çekti. Hikayelerini paylaşarak kanserle mücadele edenlere cesaret ve bilgi kaynağı olmayı amaçladılar.

