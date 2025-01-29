Kanserle Savaşan Çocuklar Ünlü Şeflerle Pizza Yaptı

Ünlü Şeflerle Pizza Atölyesi

Kansersiz Yaşam Derneği, kanser tedavisi gören çocuklar için düzenlediği etkinlikte ünlü şeflerle birlikte pizza yapma fırsatı sundu. Beşiktaş'taki bir mutfak atölyesinde gerçekleşen etkinlik, 'MasterChef' yarışmasından tanınan Onur Üresin, Erim Şanal, Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural'ın katılımıyla renklendi.

Çocukların Sosyal Hayattan Kopmamaları Önemli

Etkinlikte çocuklar, şeflerin rehberliğinde pizza hazırladı. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların tedavi süreçlerinde sosyal hayattan kopmamalarının önemine dikkat çekti. Kaymaz, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın psikolojik durumunu olumlu etkileyerek, onlara destek sağlıyor. Sürdürülebilir olması için bu etkinliklerin devam etmesini çok önemsiyoruz," dedi.

Yaşam Merkezi Projesi

Kaymaz ayrıca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk kemik iliği nakil ünitesinin teçhizatını üstlendiklerini ve bu yıl içinde bir yaşam merkezi kurma planlarının olduğunu belirtti.

Sosyal Sorumluluk Mesajı

Etkinliğe katılan Onur Üresin, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'de benzer projelerin artması gerekiyor. Her bir minik kahramanın mutluluğa ihtiyacı var," ifadesini kullandı. Şef Ezgi Yıldırım ise, çocukların izledikleri kişilerle bir araya gelmesinin oldukça değerli olduğunu vurguladı.

Çocukların Mutlu Anları

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Muhammed Enes Yavuz, 1,5 yaşında kanser tedavisine başladığını ve tedavisinin iyi gittiğini belirtti. Yavuz, "Pizza yapmaktan dolayı mutluyum," dedi. Annesi Adalet Yavuz ise, oğlunun küçük yaşta beyin tümörü teşhisi konduğunu ve tedavi sürecinde gösterdiği mücadeleyi aktardı.

12 yaşındaki Ahmet Zübeyir Erçetin de pizza yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve arkadaşlarına bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye etti. Annesi Hatice Erçetin, oğluna akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve doktor tavsiyelerine harfiyen uyduklarını aktardı.

Hatıra Fotoğrafları

Etkinliğin sonunda, mutfak atölyesi katılımcıları olan çocuklar ve şefler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kansersiz Yaşam Derneğinin düzenlediği etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar ünlü şeflerle pizza hazırladı. Beşiktaş'ta bir mutfak atölyesinde yapılan etkinliğe "MasterChef" isimli televizyon programında yarışan Onur Üresin, Erim Şanal, Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural da katıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin düzenlediği etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar ünlü şeflerle pizza hazırladı. Beşiktaş'ta bir mutfak atölyesinde yapılan etkinliğe "MasterChef" isimli televizyon programında yarışan Onur Üresin, Erim Şanal, Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural da katıldı.