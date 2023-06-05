'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı, ses sanatçısı olan aynı zamanda da tiyatro ve sinema oyuncusu olarak bildiğimiz Nurhan Damcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.





Türkiye'de 'kanto' denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybeden ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'dur.





Ünlü bir sanatçının kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı.