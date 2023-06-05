  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. 'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti!

'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti!

Yayınlanma:
'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti!
"Kanto Kraliçesi" olarak bilinen sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nun 82 yaşında kalp yetmezliğinden öldüğü bildirildi.

Ünlü şarkıcı, ses sanatçısı olan aynı zamanda da tiyatro ve sinema oyuncusu olarak bildiğimiz Nurhan Damcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'de 'kanto' denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybeden ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'dur.

Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Ünlü bir sanatçının kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!
Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!
Kurban Bayramı için 9 gün tatil kararı!
Kurban Bayramı için 9 gün tatil kararı!
Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti!
Kılıçdaroğlu, depremzedelere çıkarılan 3 aylık elektrik faturalarına isyan etti!
Ankara sele kapıldı! Başkan Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler iptal edildi!
Ankara sele kapıldı! Başkan Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler iptal edildi!
TSK'da önemli görev! Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever'e teslim edildi!
TSK'da önemli görev! Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever'e teslim edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk kabine toplantısında odak nokta ekonomi! İki kritik konu daha var..
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk kabine toplantısında odak nokta ekonomi! İki kritik konu daha var..
Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine aday gösterildi!
Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine aday gösterildi!
İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığı görevi resmileşti!
İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığı görevi resmileşti!