Kapadokya'da 2024 Turizm Rakamları: 1.35 Milyon Turist Konakladı

Kapadokya'da 2024 Yılı Turizm Verileri

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında Kapadokya'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısının 1 milyon 351 bin 763'e yükseldiğini duyurdu. Bu rakam, önceki yıla göre yaklaşık %13,5 bir artış gösteriyor.

Vali Fidan'dan Açıklamalar

Göreme Beldesi Aşıklar Tepesi'nde düzenlediği basın toplantısında Fidan, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancıların ilgisini çektiğini belirtti. 2023 yılına dair verileri de paylaşan Vali, o yılda yapılan konaklama sayısının yaklaşık 1 milyon 190 bin olduğunu ifade etti.

Fidan ayrıca, bölgede toplamda 4 milyon 374 bin 19 turistin, müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini, bu ziyaretçilerin 1 milyon 351 bin 763'ünün ise 856 tesiste konakladığını kaydetti. En çok konaklayan turistler sıralamasında ise İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD öne çıkıyor.

Turizmde Gelecek Beklentileri

Vali Fidan, Kapadokya'nın yer altı şehirleri, peribacaları ve sıcak hava balonlarıyla ünlü olduğunu vurgulayarak, bölgedeki turistik aktivitelerin konaklama gün sayısının artmasında etkili olduğunu belirtti. 2024 yılı, yabancı turist sayısının 850 bin civarına ulaştığını görülüyor. Turistlerin %60'ından fazlasının yabancı olduğu ifade ediliyor.

Teşekkür ve Gelecek Umutları

Fidan, Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör çalışanlarına da teşekkür ederken, 2025 yılı itibarıyla daha başarılı bir turizm sezonu beklediklerini dile getirdi.

Kapadokya'da 2024'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 1 milyon 351 bin 763'e yükseldi. Nevşehir Valisi Ali Fidan (fotoğrafta), bölgenin 2024 yılı turizm verilerini açıkladı.

Kapadokya'da 2024'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 1 milyon 351 bin 763'e yükseldi. Nevşehir Valisi Ali Fidan (fotoğrafta), bölgenin 2024 yılı turizm verilerini açıkladı.