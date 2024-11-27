Kapadokya'da Balon Turları 6 Gün Aradan Sonra Yeniden Başladı

Kapadokya, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. 6 gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları, yeniden gökyüzüyle buluştu.

Şehrin ikonik peribacaları ve doğal kaya oluşumları üzerinde yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonları, 21 Kasım'dan beri devam eden kötü hava şartları yüzünden havalanamıyordu.

Hafta sonu meydana gelen kar yağışının etkisini kaybetmesiyle, sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesinde balonlar hazırlanmaya başlandı. Turistlerin sepetlere yerleştirilmesinin ardından balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu, karla kaplı vadiler üzerinde eşsiz manzaralara renk kattı. Yükseklerde etkili olan sis nedeniyle balonlar zaman zaman gözden kaybolsa da, heyecan içinde sıfırın altında 8 derecede uçmayı başardılar.

Balon turuna katılan İngiliz turist Rager Herbert, 4 gündür Kapadokya'daki turistik alanları gezdiklerini ve sıcak hava balon turuna katılabilmek için konaklamalarını uzattıklarını belirtti. Herbert, ''Balonla bölge semalarına yükselmenin heyecanını yaşıyorum'' dedi.

Diğer bir turist Angelina Leroy ise Kapadokya'nın eşsiz bir görünüme sahip olduğunu ve uzun süredir hayalini kurduğu balon turuna katılmanın sevincini paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.