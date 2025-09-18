Kapadokya'da Balon Turları Bugün ve Yarın Rüzgar Nedeniyle İptal

Kapadokya'da rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın iptal edildi; uygun hava koşullarında hafta sonundan itibaren yeniden başlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:12
Kapadokya, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak bilinirken, bölgedeki sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi. Ziyaretçiler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleme fırsatı bulamayacak.

Sıcak hava balonları, bölgeyi gökyüzünden görmek isteyen turistlere eşsiz manzaralar sunuyor. Ancak olumsuz hava koşulları güvenlik gerekçesiyle seferlerin ertelenmesine neden oldu. Yetkililer, uçuşların ancak hava şartları uygun olduğunda tekrar düzenleneceğini belirtiyor.

Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden yoğun olarak yükselen balonların, meteoroloji ve güvenlik değerlendirmelerinin olumlu olması halinde hafta sonundan itibaren yeniden semalara renk katması bekleniyor.

SHGM Değerlendirmesi ve Güvenlik

Kapadokya'daki sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, güvenli uçuş koşulları sağlandığında gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hava durumu ve rüzgar hızına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmadan uçuş izni verilmeyeceğini vurguladı.

