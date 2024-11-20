Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'da Balon Turlarında Erteleme

Kapadokya, doğal güzellikleri ve sıcak hava balonları ile ünlü, ancak bu hafta sonu rüzgarın etkisiyle turlar iptal edildi. Bölgedeki sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, sıcak hava balonu turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.

Hava Koşulları Etkiliyor

Peribacaları ve eşsiz doğal kaya oluşumlarıyla dolu vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistler için düzenlenen bu turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Meteorolojik tahminler doğrultusunda bölgede rüzgar ve yağış beklendiği belirtildi.

Uçuş İzinleri ve Değerlendirme Süreci

Uçuşların yeniden düzenlenebilmesi için hafta sonu yapılacak değerlendirmenin ardından hava koşullarının elverişli olup olmadığına karar verilecek. Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapabilen bölgede, mevsimsel faktörler rüzgar, sis ve yağış gibi durumlar nedeniyle uçuşların gerçekleştirilememesine sebep olabiliyor.

Yüzlerce Turist Günlük Turlarda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü, uçuşların hava şartlarına göre izin verdiği turlar, uygun hava koşullarında günde 150 sıcak hava balonu ile düzenleniyor ve bu turlara günde 2 binden fazla turist katılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.