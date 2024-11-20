DOLAR
34,46 -0,01%
EURO
36,3 0,75%
ALTIN
2.935,52 -0,59%
BITCOIN
3.236.012,39 -1,52%

Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'da rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları hafta sonuna kadar ertelendi. Hava koşulları değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:39
Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'da Balon Turlarında Erteleme

Kapadokya, doğal güzellikleri ve sıcak hava balonları ile ünlü, ancak bu hafta sonu rüzgarın etkisiyle turlar iptal edildi. Bölgedeki sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, sıcak hava balonu turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.

Hava Koşulları Etkiliyor

Peribacaları ve eşsiz doğal kaya oluşumlarıyla dolu vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistler için düzenlenen bu turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Meteorolojik tahminler doğrultusunda bölgede rüzgar ve yağış beklendiği belirtildi.

Uçuş İzinleri ve Değerlendirme Süreci

Uçuşların yeniden düzenlenebilmesi için hafta sonu yapılacak değerlendirmenin ardından hava koşullarının elverişli olup olmadığına karar verilecek. Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapabilen bölgede, mevsimsel faktörler rüzgar, sis ve yağış gibi durumlar nedeniyle uçuşların gerçekleştirilememesine sebep olabiliyor.

Yüzlerce Turist Günlük Turlarda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü, uçuşların hava şartlarına göre izin verdiği turlar, uygun hava koşullarında günde 150 sıcak hava balonu ile düzenleniyor ve bu turlara günde 2 binden fazla turist katılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü
6
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor
7
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı