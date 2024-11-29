Kapadokya'da 'Barış Balonu' ile Gazze'ye Destek Gösterisi

Kapadokya'da 'Barış Balonu' Etkinliği

Kapadokya'da, Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Barış Balonu' etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında, kefiye desenli 35 sıcak hava balonu, gökyüzüne yükseldi.

Kültürel Bir Sembolle Protesto

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen etkinlikte, Gazze halkının kültürel simgelerinden biri olan kefiye motifine sahip balonlar kullanıldı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanından peş peşe havalanan sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

KÜME Başkanı Abdullah Eren'in Açıklamaları

KÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, bu etkinlikle Gazze halkına destek verdiklerini vurgulayarak, "Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. Son bir yıldır devam eden İsrail soykırımı karşısında, bu konuyu farklı şekillerde gündeme getirmek bizim için çok önemli," dedi.

Eren, Kapadokya'nın tarihi ve turistik özelliğinin etkinlik için önemli bir tercih olduğunu belirterek, "Burada sanatın evrensel dilini kullanmak istiyoruz. Balonlarla Gazze'deki çocukların, insanların sesini, nefesini, haykırışını gökyüzüne ve tüm insanlığa duyurmuş olduk," diyerek etkinliğin amacını özetledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kapadokya'da, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto amacıyla düzenlenen "Barış Balonu" etkinliğinde, kefiye desenli 35 sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırımı protesto amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu. KÜME (Kültür Medeniyet Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere açıklamada bulundu.

Kapadokya'da, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto amacıyla düzenlenen "Barış Balonu" etkinliğinde, kefiye desenli 35 sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırımı protesto amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu. KÜME (Kültür Medeniyet Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere açıklamada bulundu.