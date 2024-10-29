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Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Balonlar Gökyüzünde Türk Bayrağı Dalgalandırdı

Kapadokya'da sıcak hava balonları, Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrakları ile gökyüzünde süzüldü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:54
Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Balonlar Gökyüzünde Türk Bayrağı Dalgalandırdı

Kapadokya'da Türk Bayrakları ile Balon Uçuşu

Kapadokya'nın büyüleyici peribacaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları ile renklendi. Balonlar, sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Görsel Bir Şölen

Nevşehir'in Göreme beldesinde sabah saatlerinde hazırlanan sıcak hava balonları, gün doğumuyla birlikte peş peşe gökyüzüne yükseldi. Her biri yaklaşık bir saat boyunca, peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla dolu vadiler üzerinde süzüldü.

Pilotun Gururu

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, konuklarının bayramını kutlayarak, "Her gün tur düzenliyoruz ama bugün özel, bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı misafirlerimizle bu anı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yerli Turistlerin Mutluluğu

Balon turuna katılan Berk Çelik ise, "Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde, Türk bayraklarıyla süslenmiş bu balonlarda olmak çok gurur verici." şeklinde duygularını ifade etti.

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