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Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi

Kapadokya'da kar yağışı ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları ertelendi. İptal edilen turlar, yarın da gerçekleştirilmesi mümkün görünmüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:45
Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi

Kapadokya'da Kar ve Rüzgar Nedeniyle Balon Turları İptal Edildi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, bu sabah etkili olan kar yağışı ve güçlü rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turlarını iptal etti. Bugün yapılması planlanan balon turlarının yanı sıra, yarın için de benzer bir iptal gerçekleşti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölge, ziyaretçilere peribacaları ve eşsiz doğal kaya oluşumlarıyla dolu manzaraları gökyüzünden keşfetme imkanı sunuyordu. Fakat, mevsimsel hava koşulları dolayısıyla balon turları, güvenlik önlemleri gereği gerçekleştirilemedi.

Dün akşamdan beri süregelen kar yağışı ve aralıklı rüzgar, bölgedeki hava şartlarını zorlaştırdı. Nevşehir'in Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabah saatlerinde havalanarak, bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerini havadan görmek isteyen turistler için sunulan bu aktiviteler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından sadece uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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