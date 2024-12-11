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Kapadokya'da Peribacalarına Düşen Rus Turist Tedavi Altına Alındı

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarına düşen Rus turist, hastanede tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:10
Kapadokya'da Peribacalarına Düşen Rus Turist Tedavi Altına Alındı

Kapadokya'da, vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi altına alındı. Tatil amacıyla Nevşehir'de bulunan Rus vatandaşı Polina Alekseyevna Sharabarina (37), eşiyle birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'ni ziyaret etti.

Yürüyüş esnasında, vadiyi yamaçtan izleyen Sharabarina'nın ayağı kaydı ve peribacaları arasına düşmesine neden oldu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Patika yolda araçların ilerleyememesi nedeniyle, görevliler tarafından bir süre sedyeyle taşınan Sharabarina, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, vücudunda kırıklar bulunan Sharabarina'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi...

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi altına alındı. Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan kadın turist, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi...

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında peribacalarının arasına düşen Rus turist hastanede tedavi altına alındı. Patika yolda araçların ilerleyememesinden dolayı görevlilerce bir süre sedyeyle taşınan kadın turist, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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