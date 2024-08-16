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Kapadokya'da Reklam Çekimi İle Kaya Yapısına Zarar Verildi

Kapadokya'da bir reklam firması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu ve 2 milyon TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:01
Kapadokya'da Reklam Çekimi İle Kaya Yapısına Zarar Verildi

Kapadokya'da Endişe Yaratan Olay

Kapadokya, Türkiye'nin en eşsiz turistik alanlarından biri olarak bilinirken, son günlerde reklam için yapılan bir çalışmanın bu doğal yapıya zarar vermesi ciddi bir endişeye yol açtı. Kapadokya Alan Başkanlığı, bu konuda hızlı bir müdahalede bulundu.

Reklam Çekimi Durduruldu

Nevşehir’deki Göreme beldesinde gerçekleşen bir olayda, Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, Güllüdere Vadisi'nde reklam çekimi için hazırlık yapan bir firmanın, kaya oyma yapının duvarlarına kimyasal yapıştırıcı ile elyaf yapıştırdığını fark etti. Dernek üyelerinin durumu ihbar etmesiyle birlikte, jandarma ekipleri alana intikal etti.

Hukuki İşlemler Başlatıldı

Yapılan incelemeler sonucunda, reklam firmasının çalışmasının derhal durdurulması sağlandı. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, söz konusu firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında para cezası kesilmiş ve firma yetkilileri hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Temizlik Çalışmaları Gerçekleştirildi

Ayrıca, alanın temizliği uzman ekipler tarafından gerçekleştirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bu değerli alanın korunması adına tüm önlemlerin alındığını ve Göreme Vadisi'nin koruma altına alınmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Bu olay, Kapadokya'nın doğasını koruma konusunda ne denli önemli adımların atılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya...

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

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