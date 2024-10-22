Kapadokya'da Ruhsatsız Restoran Yıkıldı

Kapadokya'da Yapı Kontrolü

Kapadokya Alan Başkanlığı, tarih, kültür ve doğal varlıkları koruma misyonunu sürdürerek önemli bir çalışmaya imza attı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, ruhsatsız bir restoran yıkıldı.

Hukuki Süreç Tamamlandı

Yenicami Mahallesi'nde, kentsel sit alanında bulunan ve kültürel varlık olarak tescilli yapıya bitişik olan restoran, hukuki ve idari süreçlerin ardından ekipler tarafından yıkıldı. Bu tür kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmalar, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından devam ettirilmektedir.

Yıkım Süreci

İç kısmı önceden boşaltılan ruhsatsız restoran, ilgili ekipler tarafından yıkılarak enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu adımla, bölgedeki tarihi ve doğal değerlerin korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.