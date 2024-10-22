DOLAR
34,26 -0,02%
EURO
37,13 -0,26%
ALTIN
3.015,69 -0,72%
BITCOIN
2.298.856,95 0,88%

Kapadokya'da Ruhsatsız Restoran Yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı, Ürgüp'te ruhsatsız bir restoranı yıkarak bölgenin koruma çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:57
Kapadokya'da Ruhsatsız Restoran Yıkıldı

Kapadokya'da Yapı Kontrolü

Kapadokya Alan Başkanlığı, tarih, kültür ve doğal varlıkları koruma misyonunu sürdürerek önemli bir çalışmaya imza attı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, ruhsatsız bir restoran yıkıldı.

Hukuki Süreç Tamamlandı

Yenicami Mahallesi'nde, kentsel sit alanında bulunan ve kültürel varlık olarak tescilli yapıya bitişik olan restoran, hukuki ve idari süreçlerin ardından ekipler tarafından yıkıldı. Bu tür kaçak yapıların tespitine yönelik araştırmalar, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından devam ettirilmektedir.

Yıkım Süreci

İç kısmı önceden boşaltılan ruhsatsız restoran, ilgili ekipler tarafından yıkılarak enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu adımla, bölgedeki tarihi ve doğal değerlerin korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ruhsatsız restoranı yıktı.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor
3
Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi
4
KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasına Katıldı
5
Erzurum'da Müstakil Evde Yangın
6
Yargılama Süreci Başladı: Erdem Kaya'nın PKK Çukurova İlçe Başkanlığına Saldırısı
7
Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak