Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne döndü

Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadilere yeniden renk kattı. 29 Eylül'den itibaren rüzgar nedeniyle uçamayan balonlar, bugün yeniden kalkış yaparak turistlere benzersiz bir kuşbakışı manzara sundu.

UNESCO mirası üzerinde unutulmaz görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın milyonlarca yıl içinde oluşan jeolojik şekillerini görmek isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin eşsiz doğal dokusu, renkli balonlarla birleşince ortaya turistik ve fotoğrafik açıdan çarpıcı kareler çıktı.

Göreme'den doğan balonlar vadilerde süzüldü

Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi. Balonlar, Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde uçtu.

Bazı turistler vadileri balondan izlerken, bazıları da vadi yamaçlarından balonların renklendirdiği manzaranın keyfini çıkardı.

Yaklaşık bir saatlik uçuş ve inişler

Yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzülen sıcak hava balonları, Uçhisar beldesi ile Çavuşin köyü yakınlarına iniş yaptı.

