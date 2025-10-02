Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzüne Döndü

Rüzgar nedeniyle 29 Eylül'den beri uçuşa ara verilen Kapadokya balonları, Göreme ve çevresinde yeniden havalandı; peribacaları üzerinde yaklaşık bir saat uçtu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:47
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Gökyüzüne Döndü

Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne döndü

Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadilere yeniden renk kattı. 29 Eylül'den itibaren rüzgar nedeniyle uçamayan balonlar, bugün yeniden kalkış yaparak turistlere benzersiz bir kuşbakışı manzara sundu.

UNESCO mirası üzerinde unutulmaz görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın milyonlarca yıl içinde oluşan jeolojik şekillerini görmek isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin eşsiz doğal dokusu, renkli balonlarla birleşince ortaya turistik ve fotoğrafik açıdan çarpıcı kareler çıktı.

Göreme'den doğan balonlar vadilerde süzüldü

Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi. Balonlar, Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde uçtu.

Bazı turistler vadileri balondan izlerken, bazıları da vadi yamaçlarından balonların renklendirdiği manzaranın keyfini çıkardı.

Yaklaşık bir saatlik uçuş ve inişler

Yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzülen sıcak hava balonları, Uçhisar beldesi ile Çavuşin köyü yakınlarına iniş yaptı.

Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla...

Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadi manzarasına renk kattı. Balonlar, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üstünde uçtu.

Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla...

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat