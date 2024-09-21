Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Kazası

Kapadokya Hava Kazası Anları

Kapadokya'nın muhteşem manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen sıcak hava balonu turları sırasında bir kaza yaşandı.

Olayın Detayları

Nevşehir'in ünlü turistik mekanı Göreme beldesinde, Aşk Vadisi yakınlarında havalanan sıcak hava balonu, iniş sırasında park halindeki bir araca çarptı.

Devam eden iniş sürecinde, balonun sepeti, vadi kenarındaki yamaçlarda manzarayı izleyen vatandaşların sahibi olduğu bir otomobile çarparak hasara neden oldu.

Pilotun Müdahalesi

Olayın hemen ardından pilot, balonu tekrar havalandırarak farklı bir noktaya güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Kaza Anı Kamerada

Yaşanan bu talihsiz kaza, çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu anlar, sıcak hava balonu eylemlerinin bazen beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi.