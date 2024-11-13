DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları Rekora Koşuyor

Kapadokya'da bu yıl 10 ayda 675 bin kişi sıcak hava balonu turlarına katıldı. Hedef 700 bin!

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:56
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları Rekora Koşuyor

Kapadokya’da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünü Renklendiriyor

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl içinde 10 ayda 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını açıkladı.

Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın en önemli turistik etkinliklerinden biri olan sıcak hava balon turlarının yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. 2022 yılının ilk 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğine dikkat çeken Fidan, bu yıl aynı dönemde balona binenlerin sayısının yaklaşık %10 artışla 675 bine ulaştığını ifade etti.

“Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda bu rakamı aşmayı umuyoruz” diyen Fidan, sektörün büyümesine olan inancını dile getirdi.

Nevşehir-İzmir Uçuşlarıyla Turizm Artışı Bekleniyor

Bu yıl içinde Kapadokya Havalimanı’nın kullanımı da önemli ölçüde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 500 bin yolcunun kullandığı havalimanını, bu yıl yaklaşık 630 bin yolcu tercih etti. Vali Fidan, “9 Kasım itibarıyla İzmir'den direkt uçuşlar da başladı. İzmir-Nevşehir ve Nevşehir-İzmir arasında haftada 2 gün karşılıklı seferler düzenleniyor. Bu da ziyaretçi sayılarını artıracak” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak...

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi. Fidan, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Yatırım ve KOBİ Anlaşmaları
5
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir