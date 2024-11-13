Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları Rekora Koşuyor

Kapadokya’da Sıcak Hava Balonları Gökyüzünü Renklendiriyor

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl içinde 10 ayda 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını açıkladı.

Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın en önemli turistik etkinliklerinden biri olan sıcak hava balon turlarının yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. 2022 yılının ilk 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğine dikkat çeken Fidan, bu yıl aynı dönemde balona binenlerin sayısının yaklaşık %10 artışla 675 bine ulaştığını ifade etti.

“Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda bu rakamı aşmayı umuyoruz” diyen Fidan, sektörün büyümesine olan inancını dile getirdi.

Nevşehir-İzmir Uçuşlarıyla Turizm Artışı Bekleniyor

Bu yıl içinde Kapadokya Havalimanı’nın kullanımı da önemli ölçüde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 500 bin yolcunun kullandığı havalimanını, bu yıl yaklaşık 630 bin yolcu tercih etti. Vali Fidan, “9 Kasım itibarıyla İzmir'den direkt uçuşlar da başladı. İzmir-Nevşehir ve Nevşehir-İzmir arasında haftada 2 gün karşılıklı seferler düzenleniyor. Bu da ziyaretçi sayılarını artıracak” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi. Fidan, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.