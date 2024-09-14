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Kapadokya'da UNESCO İncelemeleri: Peribacalarının Korunması İçin Yeni Adımlar

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'da peribacalarının korunması için incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:07
Kapadokya'da UNESCO İncelemeleri: Peribacalarının Korunması İçin Yeni Adımlar

UNESCO İncelemeleri Kapadokya'da Devam Ediyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'nın eşsiz turizm merkezlerini incelemek amacıyla bölgeye geldi. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, peribacalarının korunması ve karşılaşılan risklerin önlenmesine yönelik müdahaleler değerlendirildi.

Gezi ve Değerlendirmeler

Heyet, Göreme Açık Hava Müzesi ve Paşabağı Ören Yeri'ni ziyaret ederek, alanın durumu hakkında Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz'den detaylı bilgi aldı. Uzmanlar, zorlu coğrafi ve iklim koşullarından etkilenen peribacalarını inceleyerek, düşme riski taşıyan bu doğal oluşumlar için alınması gereken önlemler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Koruma Tedbirleri ve Restorasyon Çalışmaları

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnceciköz, zarar gören peribacalarında restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca düşme riski taşıyan yapılar için uzmanlarla istişare toplantıları gerçekleştirildiğini belirtti. "Peribacalarının doğal oluşumu zamanla yıpranırken, bu durumun korunması da büyük önem taşıyor" diyen İnceciköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğası gereği peribacaları, zamanla yıpranıp şapkalarının düşmesi ile varlıklarını kaybedebiliyor. Bu nedenle düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirler acilen alınmalı. Uzmanlarla birlikte, kayanın düşebileceği yönü hesaplayarak doğal malzemelerle koruma bandı oluşturacağız. Daha sonra restorasyon sürecine geçeceğiz."

Üniversitelerle İşbirliği

İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın, akademik kurumlarla işbirliği içinde projeler geliştireceğini de ekledi. Böylelikle hem bölgenin doğal güzelliklerinin korunması hem de turizm açısından sürdürülebilir bir vizyon oluşturulması hedefleniyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan...

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan Başkanlığınca peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı için Nevşehir'e gelen komisyon üyeleri, bölgede inceleme yaptı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan...

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan Başkanlığınca peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı için Nevşehir'e gelen komisyon üyeleri, bölgede inceleme yaptı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan...

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi. Kapadokya Alan Başkanlığınca peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı için Nevşehir'e gelen komisyon üyeleri, bölgede inceleme yaptı.

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