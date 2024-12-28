Kapadokya'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Kapadokya'da Yılbaşı Tedbirleri Sıkılaştı

Yeni yıla Kapadokya'da girecek misafirler için tatillerinin huzurlu geçmesi amacıyla denetimler artırıldı. Yılbaşında Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve sıcak hava balonlarıyla misafirlerini ağırlayacak olan Kapadokya'da gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik Önlemleri ve Kontrol Noktaları

Bölgenin giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapadokya'da huzurlu bir yılbaşı gecesi için tedbirleri artırdı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, yüzde 90 doluluğa ulaşan Kapadokya'da yılbaşında özellikle trafik ve güvenlik alanında yeni yıla güvenli bir şekilde girilmesi için tüm önlemleri planladıklarını ifade etti.

Valilikten Huzur Garantisi

Kapadokya'nın yılbaşı tatilinde en çok tercih edilen turistik bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Vali Fidan, şunları belirtti: "Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilimizde yeni yıla güven ve huzur içinde girmeleri için Valilik olarak gerekli tedbirleri aldık. İlimizde emniyet ve jandarma ekipleri ile birlikte 218 araç ve 1618 güvenlik görevlimizle tedbirlerimizi aldık. Yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasında yeni yıla huzur ortamında girilmesini sağlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin yeni yılını kutluyorum."