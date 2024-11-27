Kapadokya'daki Atık Camlar Süs Eşyaları Haline Geliyor

Kapadokya'daki Atık Camlar Yeni Bir Hayat Buluyor

Kapadokya, turizm yoğunluğu sebebiyle ortaya çıkan atık cam ve şişeleri değerlendirerek, bölgenin ekonomisine katkı yapıyor. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile yürütülen "Bölgede Oluşan Atık Cam Şişelerin Seramik ve Çömlek ile Dönüştürülmesi" projesi sayesinde, çöplerde biriken bu atıklar yeni ürünlere dönüşüyor.

Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

Geçen yıl başlatılan projede, Kapadokya'daki otel ve restoranlar başta olmak üzere, çöplerden toplanan atık camlar, NEVÜ'nün Avanos yerleşkesinde işleniyor. Öncelikle, renklerine göre tasnif bulan cam şişeler, hijyenik bir şekilde temizlenip öğütülerek farklı ebatlara ayrılıyor. Ardından, bölgedeki seramik ve çanak yapımında kullanılan çamur ile birleştirilerek çeşitli şekillerde objeler yaratılıyor.

Sanatçılar ve Öğrenciler İş Birliği Yapıyor

Bu projede görev alan akademisyenler ve öğrenciler, 1040 derece sıcaklıkta fırınlanmış süs eşyaları, tablolar ve kullanışlı malzemeler olarak geri kazandırıyor. AHİKA Yatırım Destek Ofisi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Tibethan Memişoğlu, projeyle birlikte hem atıkların değerlendirilmesi hem de bölgenin imajının güçlendirileceğini belirtiyor.

Öğrenciler De Üretim Sürecine Katılıyor

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, camın tarihsel değerine dikkat çekerek, bu çalışmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda eğitimsel katkılar sunduğunu ifade etti. Öğrenciler Özge Baysal Avşar ve Banu Aktekin de, bu sürecin yenilikçi bir deneyim olduğunu ve atık malzemeleri değerlendirmenin önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kapadokya'da turist yoğunluğundan kaynaklı ortaya çıkan atık cam ve şişeler, yöresel toprakla harmanlanarak süs eşyası ve çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Akademisyen ve öğrenciler tarafından yörede seramik ve çanak yapımında kullanılan çamurla karıştırılarak farklı şekillere bürünen objeler, 1040 derecelik ısıya sahip fırınlarda pişirilerek süs eşyası, tablo ve kullanıma uygun çeşitli malzemelere dönüşüyor.

Kapadokya'da turist yoğunluğundan kaynaklı ortaya çıkan atık cam ve şişeler, yöresel toprakla harmanlanarak süs eşyası ve çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Akademisyen ve öğrenciler tarafından yörede seramik ve çanak yapımında kullanılan çamurla karıştırılarak farklı şekillere bürünen objeler, 1040 derecelik ısıya sahip fırınlarda pişirilerek süs eşyası, tablo ve kullanıma uygun çeşitli malzemelere dönüşüyor.