Kapadokya'dan rekor: 4.8 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı

Kapadokya, 2023 yılında turizmde rekor kırdı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bölgeyi ziyaret edelerin sayısının tüm zamanların en yükseği olduğunu açıkladı. Fidan, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle her yıl daha fazla turist çektiğini belirtti. Bölgedeki müze ve ören yerleri de 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçiyle yeni bir rekora imza attığının altını çizdi.

4 MİLYON 826 ZİYARETÇİ

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2023 yılının bölgedeki turizm faaliyetleri için çok verimli olduğunu, 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artacağını umduğunu ifade etti. Kapadokya'nın muhteşem manzaraları ve geniş alanlarıyla turistlerin gözdesi olduğunu belirten Fidan, şunları söyledi:

"Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi ve ilimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır. İlimiz bu yönüyle ülkemizin tanıtılması ve ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Turizm sektörü ilimizin refahı ve istihdamı açısından da önemli bir role sahiptir. Ziyaretçi sayımızın 2023 yılında 4 milyon 826 bin 662'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu, tüm zamanların da en yüksek rakamıdır ve bir rekordur."

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, 2014-2022 yılları arasında her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. 2020 yılında pandemi nedeniyle düşen ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yeniden artış gösterdi. 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 kişi bölgeyi ziyaret etti. Bu, tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.