Kapadokya Duvar Resimleri Konferansı Nevşehir'de: Koruma ve Araştırma Öne Çıktı

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:42
Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Çalışmalar Konferansı Nevşehir'de

Nevşehir'de düzenlenen uluslararası konferans, Kapadokya'daki tarihi duvar resimlerinin korunması ve bilimsel araştırmalarına odaklandı. Etkinlik, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Açılış ve Program

Program, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kapadokya bölgesini tanıtan kısa bir film izlendi ve katılımcılar konferans oturumlarına geçti.

NEVÜ'nün Rolü ve Akademik Vizyon

NEVÜ tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, üniversitelerinin YÖK tarafından 2021 yılında "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisas üniversitesi ilan edildiğini hatırlattı. Akın, "Kapadokya'nın zengin kültürel dokusu, eşsiz doğal oluşumları ve çok katmanlı tarihsel mirası akademik çalışmalarımıza zemin sunmaktadır. Sadece koruma ve konservasyon tekniklerini değil, bu mirasın turizme kazandırılması amacıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konferanstaki bilimsel platform, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra ülkemizden uzmanların katkısıyla Kapadokya'daki kültürel mirasa yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını derinleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kültür Varlıkları ve Koruma Perspektifi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdür Vekili Turgay Arıkan, Kapadokya'nın evrensel değerleriyle önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekti. Arıkan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kaya oyma kiliselerdeki duvar resimlerinin "tüm insanlığın ortak mirası" kabul edildiğini ve bunların korunması için konservasyon ile restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uluslararası Katkılar ve Sunumlar

Konferansta, İtalya Tuscia Üniversitesinden Paola Pogliani ve Japonya Tsukuba Üniversitesinden Yoko Taniguchi gibi uzmanlar, duvar resimlerinin tarihçesi ve korunmasına dair sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik, farklı konulardaki istişare oturumlarıyla ve uzmanlar arası bilgi paylaşımıyla devam etti.

Konferans, Kapadokya'daki kültürel mirasın korunması, araştırılması ve sürdürülebilir turizme kazandırılması konularında ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

