Kapadokya'nın Gökyüzü Renkleniyor: Figürlü Sıcak Hava Balonları

Kapadokya'da Renkli Bir Festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'de devam ediyor. Bu yıl festivalde, Türkiye’nin yanı sıra 17 farklı ülkeden figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'nın muhteşem vadileri üzerinde süzülüyor.

Festivalin Detayları

3 Ağustos'ta başlayan ve 8 Ağustos'ta sona erecek olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, katılımcılara görsel bir şölen sunuyor. Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsviçre'den gelen pilotlar, farklı lokasyonlarda gösteri uçuşları yapıyor.

Colorful Balloon Show in the Skies

Festival alanında, gün doğumunda Ürgüp ve Göreme beldelerinde hazırlanan "dondurma", "roket", "kalp", "kaplumbağa", "fil", "tilki" ve "kurt" figürlü balonlar, izleyicilere büyük bir görsel şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu renkli hava gösterisini izlemek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Birçok kişi, festival alanında klasik otomobilleriyle fotoğraf çekmeyi tercih etti.

Pilotların Görüşleri

Sıcak hava balonu pilotlarından Oğuzhan Alkan, Kapadokya'nın sürekli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, “Kapadokya'da her gün balonların şovu var. Bu festival ile bölgeye gelen figürlü balonlar, yerel turizme büyük katkı sağlıyor. Havada yaklaşık 220 balon var ve bu etkinlik, harika bir atmosfer yaratıyor,” dedi.

Çocuklar ve Aileler

Şehir dışından gelen ziyaretçilerden Rukiye Çakmak, “Çocuklarım için çok eğlenceli bir deneyim. Erken saatlerde buraya geldik ve kalabalık, renkli bir atmosfer ile karşılaştık. Dondurma şeklindeki balonu çocuklar çok sevdi,” şeklinde konuştu.

Son Gün Gösterileri

Figürlü sıcak hava balonları, peribacaları arasında yer alan Kılıçlar, Güllüdere ve Aşk vadileri üzerinde 45 dakika boyunca süzüldü. Kapadokya semalarına renk katan bu harika figuratif balonlar, yarın gerçekleştirilecek gösteri uçuşları ile Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin son gününde de ilgi odağı olmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Nevşehir'deki etkinliklerde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya vadilerinin üzerinde süzüldü. Figürlü balonları izlemek için alana gelen yerli ve yabancı turistler, kalabalık ve uzun araç kuyruğu oluşturdu.