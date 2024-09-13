Kapadokya Peribacalarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi

Kapadokya'daki peribacalarının korunması amacıyla düzenlenen toplantıda, riskler ve çözüm önerileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:52
Kapadokya Peribacalarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi

Kapadokya'daki Peribacalarının Korunması İçin Toplantı Düzenlendi

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kapadokya Alan Başkanlığı'nın işbirliğiyle peribacalarının korunması konulu bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, bölgedeki doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlendi.

Toplantıya Katılım ve Amaç

Kapadokya Alan Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Toplantıda, peribacalarının korunmasına yönelik mevcut riskler ve uygulama yöntemleri değerlendirildi.

Uzmanların Değerlendirmeleri

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, "Kültürel değerlerimizi korumak için çabalayan bekçileriz. UNESCO, doğayı koruma konusundaki hedeflerimizle bütünleşmemizi sağlıyor. Bugün bu toplantıda yer almaktan mutluyuz," dedi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan Açıklamalar

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Kapadokya'nın tarihi ve doğal değerlerini korumaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Peribacalarının korunması adına önemli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız," şeklinde konuştu. İnceciköz, ayrıca, "Paşabağları'ndaki zarar görme riski taşıyan bir peribacasına acil müdahale etmemiz gerektiğini ve bilimsel çözümler üzerinde değerlendirmeler yapmamız gerektiğini" vurguladı.

Uzman Sunumları ve Gelecek Çalışmalar

Toplantıda, uzmanlar peribacalarının hava ve iklim koşullarından nasıl etkilendiğine dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Görüş alışverişinin ardından, UNESCO ve Kapadokya Alan Başkanlığı heyetleri, ertesi gün Göreme Açık Hava Müzesi ve Paşabağı Ören Yeri'nde incelemelerde bulunmayı planlıyor.

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde...

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuşma yaptı.

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde...

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuşma yaptı.

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde...

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuşma yaptı.

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde...

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuşma yaptı.

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde...

Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, konuşma yaptı.

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