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Kapadokya Teknopark, 2024'te 1,25 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Kapadokya Teknopark, 2024 yılında 1,25 milyon dolar ihracat yaparak bölge ekonomisine önemli katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:14
Kapadokya Teknopark, 2024'te 1,25 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Kapadokya Teknopark'ın İhracat Başarısı

Nevşehir'de, 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark, 2024 yılında 1 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirerek dikkat çekti. Teknopark, çeşitli sektörlerden 45 firma ile katma değerli üretim gerçekleştirme misyonunu sürdürüyor.

Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık'ın Açıklamaları

Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yılda yaklaşık 300 milyon lira gelir elde ettiklerini ve 2024'te bu gelirin yarısını sağladıklarını belirtti. Yazlık, özellikle girişimcilere verilen destek ve AR-GE teşvikleri sayesinde Teknopark'ın, projeleri olan girişimcilerin tercihi haline geldiğini vurguladı.

Yazlık ayrıca, Teknopark'ta 177 kişinin istihdam edildiğine dikkati çekerek, bölgede nitelikli personeli çekmek için vergi teşvikleri sunduklarını ifade etti. 2025 yılına kadar ihracat rakamlarının daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Girişimcilerin Teknopark’a Dair Yorumları

Kapadokya Teknopark'ta faaliyet gösteren Yunus Emre Ata, yazılım alanındaki eğitimlerin ardından kendi firmasını kurduğunu belirtti. "Projemle başvurup girişimcilik ve yazılım üzerine eğitim aldım. Soru işaretlerimde teknopark yönetiminden destek alıyorum," dedi.

Başka bir girişimci olan İsabella Atik ise Kapadokya Teknopark'ta hastalıklara karşı tanı kitleri geliştirmek için çalıştıklarını, TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ve diğer destek programlarından faydalandıklarını söyledi.

Kapadokya Teknopark Genişleme Hedefleri

Yazlık, Teknopark alanını genişletme amaçlı girişimlerde bulunduklarını ve yeni küme çalışmalarını hayata geçireceklerini duyurdu. Hedefleri arasında sıcak hava balonu, pomza ve tohumculuk gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmek bulunuyor.

Kapadokya Teknopark, girişimcilere verdiği destekle birlikte bölgenin potansiyelini artırma çalışmalarını sürdürüyor ve her yaştan girişimciye kapılarını açmaya devam ediyor.

Nevşehir'de, 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Teknopark'ta farklı sektörlerde...

Nevşehir'de, 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Teknopark'ta farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, 2024'te 1 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Nevşehir'de, 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Teknopark'ta farklı sektörlerde...

Nevşehir'de, 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Kapadokya Teknopark'ta farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, 2024'te 1 milyon 250 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

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