Kapadokya'ya Michelin Rehberi Damgası: 18 Restoran Listeye Girdi

2026 Michelin Rehberi Kapadokya’da: Bölgeden 18 Restoran Listeye Girdi

2026 Michelin Rehberi’nin açıklanması Kapadokya’da büyük heyecan yarattı. Bu yıl ilk kez bölgedeki restoranların seçkiye dahil edilmesiyle Kapadokya mutfağı uluslararası sahnede daha görünür hâle geldi. Rehbere giren işletmeler arasında Kapadokya Üniversitesi (KÜN) mezunu ve öğrencilerinin görev yaptığı restoranların öne çıkması dikkat çekti.

KÜN mezunları ve öğrenciler ön planda

Kapadokya Üniversitesi aşçılık programı 2010 mezunu ve KÜN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Cem Aydoğdu’nun şefliğini yaptığı Gorgoli Lounge & Eatery ile 2019 yılı KÜN mezunu Mustafa Türkten’in executive şef olarak görev aldığı Taşkonaklar Otel Moniq Restaurant, Michelin Rehberi’ne girerek Kapadokya’nın gastronomi sahnesine güçlü bir giriş yaptı.

Rehbere giren restoranlarda görev yapan KÜN öğrencileri de önemli başarılar elde etti. Bu yıl listede yer alan Lil’a Restaurant’ta çalışan KÜN 4. sınıf öğrencisi Mustafa Can Özlü ile Seki Restaurant’ın mutfağında görev yapan KÜN 4. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Memiş, henüz mezun olmadan uluslararası standartlarda deneyim kazanarak dikkat çekti.

Kapadokya’nın gastronomi vizyonu güçleniyor

Michelin Rehberi’nin küresel gastronomideki prestiji göz önünde bulundurulduğunda, bu sonuçlar Kapadokya Üniversitesi’nin eğitim kalitesi ve bölgesel gastronomi vizyonunun tescili olarak değerlendiriliyor. KÜN’de eğitim almış mezunların uluslararası alanda takdir görmesi, üniversitenin gastronomi stratejisinin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kapadokya artık turizmin yanı sıra özgün mutfak kültürü, yerel ürün çeşitliliği ve akademik altyapısıyla dünya çapında dikkat çeken bir gastronomi merkezi hâline geliyor; KÜN ise bu yükselişte en etkin aktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Sistematik çalışmalar sonuç veriyor

Kapadokya Üniversitesi’nin yıllardır sürdürdüğü akademik ve uygulamalı çalışmalar, bölgenin gastronomi potansiyelinin görünür olmasına katkı sağladı. Üniversitenin hazırladığı Kapadokya Gastronomi Envanteri, bölge mutfağının özgün ürün ve tekniklerini belgeliyor; 2022’den bu yana düzenlenen Kapadokya Gastronomi Festivali akademisyenleri, sektör profesyonellerini, yerel üreticileri ve gastronomi tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yeryüzü Pazarı Kapadokya-Uçhisar (Earth Market), sürdürülebilir yerel üretimi desteklerken; Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri bölgenin geleneksel Türk mutfağını ön plana çıkardı. 2025 yılında gerçekleştirilen Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Araştırmaları Kongresi ve aynı yıl yayına başlayan Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Çalışmaları Dergisi ise akademik üretimin sürekliliğini güçlendiriyor.

Tüm bu çabalar; 'Gastronomi Mirası: Kapadokya Yemekleri' kitabı, 'Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor' projesi, aşçılık atölyeleri, paneller ve tadım etkinlikleriyle destekleniyor. Michelin Rehberi’nde yer alan restoranların başarısı, KÜN’ün bölgesel gastronomi kültürünü uluslararası alana taşıma çabasının somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

2026 MİCHELİN REHBERİ’NİN AÇIKLANMASI KAPADOKYA’DA BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU. BU YIL İLK KEZ BÖLGEDEKİ RESTORANLARIN DA SEÇKİYE DAHİL EDİLMESİYLE KAPADOKYA’DAN 18 YENİ RESTORAN LİSTEYE GİRDİ