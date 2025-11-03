Kapaklı'da 11 Öğrenci Döner-Ayran Tüketimi Sonrası Hastanelik Oldu

Tekirdağ Kapaklı'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantininden döner ve ayran tüketen öğrenciler kısa süre içinde rahatsızlandı.

İddiaya göre, kantinden ürün alan öğrencilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik belirtileri görüldü. Durumu fark eden öğretmenler ve okul idaresi, derhal sağlık ekiplerine haber verdi.

Söz konusu belirtiler gösteren 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri okul kantininde satılan dönerle ilgili inceleme başlattı.

