Kapaklı’da 3 bin 554 sürücüye park ihlali nedeniyle 3 milyon 739 bin 638 TL ceza

Kapaklı’da 2025 denetimlerinde 3 bin 554 sürücüye 3 milyon 739 bin 638 TL, 1302 ters yön sürücüsüne 8 milyon 22 bin 33 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:35
1302 sürücüye ters yön ve trafik kurallarına uymama nedeniyle 8 milyon 22 bin 33 lira ceza

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri 2025 yılı içinde şehir içi trafikte güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde park yeri için ayrılmamış yerlere park ederek araçların geçişini engelleyen, duraklamanın yasak olduğu noktalarda duraklama yapan, yaya yollarına park ederek yayaların yürüyüşünü engelleyen ve engelliler için ayrılmış yerlere park eden sürücülere işlem yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 554 sürücüye toplam 3 milyon 739 bin 638 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç girişine yasak olan ve trafiğin tek yönlü düzenlendiği yollarda, trafiğin akışına ters yönde araç süren 1302 sürücüye toplam 8 milyon 22 bin 33 lira idari para cezası verildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Ana caddeler ve bağlı sokaklar üzerinde trafik işaret levhalarına uymayarak ters yönde seyreden, hatalı park etme sebebiyle trafik akışını zorlaştırarak şehir içi trafiğinin artmasına sebep olan, engelli vatandaşlarımız için ayrılmış yollara hatalı park ederek diğer trafik paydaşları için handikap oluşturan, hayatlarını zorlaştıran, bebek arabalı ailelerin karşıdan karşıya geçmesini zorlaştıran araç ve sürücüleri ile mücadelemiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

