Kapaklı'da aranan şahıs evinde uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda şahsın adresinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon ve yakalama

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu kaydında infaza yönelik aranma kaydı bulunan ve 1 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs yakalandı.

Evde ele geçirilenler

Şahısın adresinde yapılan aramada; 18 adet satışa hazır halde fişeklenmiş, toplam 36 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN MADDELER