Kapalıçarşı'da Kuyumcu Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Kapalıçarşı'daki Yangın Kontrol Altında

İstanbul'un tarihî merkezi Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Bölgeye Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Duman nedeniyle etkilenen bir güvenlik görevlisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Kapalıçarşı bölgesinde hasara yol açabilecek olan bu tür olayların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.