Kapalıçarşı'da Sahte Dolar İddiası: Döviz Büroları Alımını Durdurdu

İstanbul’da, yurt dışında sahte olarak basıldığı iddia edilen 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi üzerine, Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alım işlemlerini durdurdu.

Bu bürolar, para sayma makinelerinin sahte banknotları tespit edemediği gerekçesiyle, iş yerlerine uyarı broşürleri astı. Broşürde, "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Döviz bürosuna 50 doları bozdurmaya gelen İbrahim Halil Hüseyin, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok." dedi.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz ise durumu değerlendirerek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Bu durum, gerçek 50 doların alım satımında da zorluk yaratıyor. Sahte dolarların miktarı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 40 yıllık esnaf deneyimini aktararak, sahte doları ayırt etmekte zorlandığını belirtti. "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Ancak bu süreç yaklaşık 2 haftayı bulur. Vatandaş panik yapmamalı, taşlar yerine oturacaktır. Makinalar güncellenince sıkıntı çözülür." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.