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Kapıkule'de 16.500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 16.500 kaçak elektronik sigara ve 1 tutuklu sürücü var.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:52
Kapıkule'de 16.500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonu

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda, toplam 16.500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen iki tırın risk analizini yaparak x-ray taramasına yönlendirdi.

Tırların birinde yapılan detaylı aramada, 16.500 adet kaçak elektronik sigara bulundu. Güvenlik kameraları aracılığıyla takip edilen tırın, gümrük içerisinde diğer tır ile plaka değiştirdiği tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki tır sürücüsünden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak...

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak...

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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