Kapıkule'de 217 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kapsamlı gümrük muhafaza operasyonları sonucunda, 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, operasyon çerçevesinde şüpheli araçları detaylı bir şekilde inceledi.

Dedektör Köpeklerden Yararlandılar

Üç gün içinde toplam dört uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren ekipler, araçların vites kutusu ve LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucuları bulmak için dedektör köpeklerin yardımlarından faydalandı. Yapılan aramalarda gizli bölmelerde (zula) toplamda 217 kilogram uyuşturucu madde tespit edildi.

5 Zanlı Tutuklandı

Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu tür operasyonların devam edeceği ve gümrük muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığını sürdüreceği ifade edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.