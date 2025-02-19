Kapıkule'de 4 Kilo 318 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:24
Kapıkule'de 4 Kilo 318 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda şüphe ve risk analizi yaparak sınır kapısına gelen bir otomobili x-ray taramasına sevk etti.

Dedektör Köpek ile Yapılan Arama

Taramada yoğunluk tespit edilen bölge üzerinde, dedektör köpek yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramada, otomobilin içerisindeki bir bavula gizlenmiş uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Dört Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon neticesinde toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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