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Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 Kilogram esrar ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturma süreci Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:41
Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 Kilogram esrar ele geçirildi!

Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tırın X-Ray taraması sırasında ortaya çıktı. Şüpheli bulunan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, narkotik köpeklerin de katılımıyla araçların farklı noktalarında ve yasal yüklerin içinde toplamda 244 kilogram esrar bulundu.

Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tırın üzerinde yapılan X-Ray taramaları sırasında gerçekleşti. Şüpheli bulunan araçlar narkotik köpeklerle detaylı olarak arandı ve araçların farklı bölgelerinde ve yasal yüklerin içinde gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ele geçirilen uyuşturucunun kökeni ve operasyona karışanların tespiti üzerine yoğunlaşıyor. Gümrük ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı incelemelerini sürdürüyor.

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