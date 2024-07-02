Kapıkule'de büyük uyuşturucu operasyonu: 244 Kilogram esrar ele geçirildi!

Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tırın X-Ray taraması sırasında ortaya çıktı. Şüpheli bulunan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, narkotik köpeklerin de katılımıyla araçların farklı noktalarında ve yasal yüklerin içinde toplamda 244 kilogram esrar bulundu.

Operasyon, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tırın üzerinde yapılan X-Ray taramaları sırasında gerçekleşti. Şüpheli bulunan araçlar narkotik köpeklerle detaylı olarak arandı ve araçların farklı bölgelerinde ve yasal yüklerin içinde gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ele geçirilen uyuşturucunun kökeni ve operasyona karışanların tespiti üzerine yoğunlaşıyor. Gümrük ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı incelemelerini sürdürüyor.