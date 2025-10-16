Kapıkule'de Kamyonette 36 Kilo 180 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan gelen kamyonette kapı döşemelerine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:10
Olayın Detayları

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonucu yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"'nın katılımıyla detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kamyonette kapı döşemelerinin içine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

