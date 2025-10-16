Kapıkule'de Kamyonette 36 Kilo 180 Gram Kokain Ele Geçirildi
Olayın Detayları
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
Tarama sonucu yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"'nın katılımıyla detaylı bir arama gerçekleştirdi.
Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
