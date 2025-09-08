Kapıkule'de Tankerde 114 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kimyasal madde taşıyan tankere gizlenmiş 114 kilogram esrar bulundu; sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:53
Kapıkule'de Tankerde 114 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule'de tankerde 114 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısında kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankerde gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonun detayları

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen tanker, risk analizi kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Ekipler, sürücünün tankeri taramaya getirmediğini ve aracın sınır kapısında Türkiye giriş yoluna park edildiğini tespit etti.

Tankerin hareketleri Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden izlendi. Beş gün sonra sürücünün aracın başına geldiği belirlendi ve tanker x-ray taramasına alındı. Yapılan incelemede aracın arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Tankerin tabanında kimyasal kalıntı bulunması nedeniyle ekipler, koruyucu giysi ve maske kullanarak araca girdi. Arka bölümdeki bavulların içine gizlenmiş durumda toplam 114 kilogram esrar bulundu.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili olarak şüpheli tanker sürücüsü gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankere...

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankere gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankere...

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat