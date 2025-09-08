Kapıkule'de tankerde 114 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısında kimyasal madde taşımak için kullanılan bir tankerde gizlenmiş 114 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonun detayları

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen tanker, risk analizi kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Ekipler, sürücünün tankeri taramaya getirmediğini ve aracın sınır kapısında Türkiye giriş yoluna park edildiğini tespit etti.

Tankerin hareketleri Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden izlendi. Beş gün sonra sürücünün aracın başına geldiği belirlendi ve tanker x-ray taramasına alındı. Yapılan incelemede aracın arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Tankerin tabanında kimyasal kalıntı bulunması nedeniyle ekipler, koruyucu giysi ve maske kullanarak araca girdi. Arka bölümdeki bavulların içine gizlenmiş durumda toplam 114 kilogram esrar bulundu.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili olarak şüpheli tanker sürücüsü gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

