Kapıkule'de Uyuşturucu Tır Sürücüsü Tutuklandı: 110 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule'de Dikkat Çeken Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, dorsesinde 110 kilogram skunk bulunun bir tırın sürücüsü, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı.

Durdurulan Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, sınır kapısından yurda giriş yapan Z.A. isimli sürücünün kullandığı tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, tırın dorsesinde bir koli içinde paketlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan tırın şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede dikkat çekici bir başarı olarak kaydedildi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dorsesinde 110 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.