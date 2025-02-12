Kapıkule Sınır Kapısı'nda 40 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Şaşırtan Yakalama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ilginç bir olay gerçekleşti. Bir kadın yolcunun bel bölgesine sarılı bez korse içerisinde 40 cep telefonu bulundu.

Şüpheli Yolcu Gözaltına Alındı

Yurda giriş yapmak isteyen kadın, şüphe üzerine ekipler tarafından arandı. Yapılan detaylı aramada bu kadar fazla cep telefonunun gizlendiği tespit edildi. Olay sonrasında, kadın yolcu gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.