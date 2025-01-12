Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 Bin 148 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun beline sarılmış halde 5,148 kaçak ilaç ele geçirildi. Kadın yolcu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:31
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 Bin 148 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak İlaç Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon sonucunda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Yapılan Arama

Yurda giriş yapmak isteyen yolcu, ekiplerin dikkatini çekmesi üzerine şüpheli bir şekilde arandı. Yapılan detaylı aramada, yolcunun bel bölgesine sarılı bez çanta içinde çok sayıda ilaç bulundu.

Zanlı Gözaltına Alındı

Kaçak ilaçlara el koyan ekipler, söz konusu yolcuyu gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 13 Ocak 2025 - Türkiye’de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
2
Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı
3
Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
4
Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı