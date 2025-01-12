Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 Bin 148 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak İlaç Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyon sonucunda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Yapılan Arama

Yurda giriş yapmak isteyen yolcu, ekiplerin dikkatini çekmesi üzerine şüpheli bir şekilde arandı. Yapılan detaylı aramada, yolcunun bel bölgesine sarılı bez çanta içinde çok sayıda ilaç bulundu.

Zanlı Gözaltına Alındı

Kaçak ilaçlara el koyan ekipler, söz konusu yolcuyu gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.